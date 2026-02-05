Swiss Life Asset Managers (SLAM) legt per 1. April wie angekündigt einen neuen Immobilienfonds auf und bringt ihn an die Schweizer Börse SIX. Der neue Fonds «Swiss Life REF (CH) ESG Diversified Commercial Switzerland» soll allen Anlegern offen stehen.
Mit dem Erlös aus der Erstemission soll ein bestehendes Liegenschaftsportfolio gekauft werden, das sich aktuell noch im Besitz der Swiss Life befinde, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Es sei geplant, Fondsanteile im Umfang von rund 500 Millionen Franken auszugeben. Das Startportfolio umfasse voraussichtlich 20 Liegenschaften mit einem Anlagevolumen von rund 640 Millionen Franken.
Im Portfolio enthalten seien Büro-, Verkaufs- und gemischt genutzte Gebäude an attraktiven Lagen in Städten wie Zürich, Genf, Basel, Luzern, St. Gallen oder Lugano. Die Liegenschaften seien langfristig vermietet.
Die Zeichnungsfrist für den neuen Fonds laufe vom 9. bis 20. März 2026. Danach sollen die Fondsanteile per 1. April ausgegeben und an der SIX gehandelt werden.
(AWP)