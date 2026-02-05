Mit dem Erlös aus der Erstemission soll ein bestehendes Liegenschaftsportfolio gekauft werden, das sich aktuell noch im Besitz der Swiss Life befinde, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Es sei geplant, Fondsanteile im Umfang von rund 500 Millionen Franken auszugeben. Das Startportfolio umfasse voraussichtlich 20 Liegenschaften mit einem Anlagevolumen von rund 640 Millionen Franken.