Das umfangreiche Startportfolio aus Besandesimmobilien verfüge über eine attraktive Cashflow-Stabilität und Liegenschaften an überdurchschnittlich attraktiven Lagen, so SLAM. Den Investoren solle so eine möglichst hohe Ertragsstabilität geboten werden. Die Lancierung des Fonds ist für den 1. April 2026 zum Nettoinventarwert geplant.