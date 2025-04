Dieses will eine europäische Plattform im Bereich der Landwirtschaft in kontrollierter Umgebung aufbauen, wie der Vermögensverwalter am Mittwoch mitteilte. Konkret erwirbt Swiss Life Asset Managers mit seinem luxemburgischen Fonds «Swiss Life Global Infrastructure Opportunities Growth II» eine Mehrheitsbeteiligung am neuen Joint Venture, während Planet Farms Holding eine Minderheitsinvestorin bleibt. Diese bringe agronomisches und technisches Know-how, eine Indoor-Farm in der Lombardei sowie Kundenbeziehungen mit.