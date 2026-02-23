Wenn dies nicht möglich sei, würden Etappierungen geprüft. Zudem macht es laut ihm nur in gewissen Fällen Sinn, dass alte Wohnungen für Neubauten verschwinden. «Da müssen wir dann leider auch Kündigungen aussprechen», sagte er. Betroffene würden unterstützt. Swiss Life will nach Angaben von Aellig in den nächsten drei Jahren 1000 neue Wohnungen bauen. In den letzten drei Jahren baute der Konzern 600 neue Wohnungen, wie der Konzernchef zu «Blick» sagte.