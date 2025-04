«Wir haben kein Geschäft in den USA, sind aber indirekt über die Kapitalmärkte betroffen», sagte Swiss Life-Chef Aellig in einem Interview mit der «Neuen Zürcher Zeitung» vom Donnerstag. «Selbst wenn die Zölle bestehen blieben, rechnen viele Experten nur mit einem moderaten Rückgang des Wirtschaftswachstums in den USA, um einen halben bis ganzen Prozentpunkt. Das klingt nach wenig, aber es könnte in den USA zu einer Rezession führen», sagte Aellig.