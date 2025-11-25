Der zusätzliche Erwerb stelle für die Swiss-Life-Fonds einen wichtigen Schritt beim Ausbau von Infrastrukturanlagen auf der iberischen Halbinsel dar, hiess es weiter. Im Dezember des letzten Jahres hatten sich die Fonds erstmals an dieser Firma beteiligt. Sie betreibt fünf Mautstrassen in Nordspanien mit einer Länge von insgesamt rund 470 Kilometern.