Wie bereits im Mai mitgeteilt wurde, soll die Kapitalerhöhung von rund 610 Millionen Franken im Juli durchgeführt werden. Die Bezugsfrist der Emission dauert vom 2. Juli bis am 12. Juli 2024 um 12.00 Uhr, wie Swiss Life Asset Managers am Mittwoch bekanntgab. Drei Bezugsrechte berechtigen zum Erwerb von einem neuen Anteil. Die Bezugsrechte könnten vom 2. bis zum 10. Juli an der Schweizer Börse gehandelt werden.