Swiss Life übernimmt zu einem ungenannten Kaufpreis das Unternehmen Zwei Wealth. Swiss Life will damit das Anlagegeschäft für vermögende Private und Institutionelle ausbauen, wie die Firma am Mittwoch mitteilte. Die Firma betreue mit rund 30 Beratern 3,5 Milliarden Franken für reiche private und institutionelle Kunden. Die Akquisition generiere im Heimmarkt zusätzliche Gebühreneinnahmen, so Swiss Life.