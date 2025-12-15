Verwaltungsratspräsident Rolf Dörig wird sich für eine letzte Amtszeit bis zur Generalversammlung 2027 zur Wahl stellen, wie es in einer Mitteilung von Swiss Life vom Montag heisst. Danach werde der Manager nach 25 Jahren bei Swiss Life - sieben Jahre als CEO und Delegierter des Verwaltungsrates und 18 Jahre als Verwaltungsratspräsident - zurücktreten.