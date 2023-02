Das wird ihr nach Ansicht von Ökonomen auch gelingen - aber nur vorübergehend. Denn dann werden die steigenden Wohnungsmieten dazwischenfunken. Zuletzt ist die Inflationsrate in der Schweiz auf 2,8 Prozent gesunken, die Daten für den Monat Februar werden in wenigen Tagen publiziert. Bis zur Jahresmitte 2023 dürfte die Inflationsrate hierzulande wieder unter 2 Prozent fallen, denken die Ökonomen des Versicherungskonzerns Swiss Life in einer am Mittwoch publizierten Studie.