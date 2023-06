Begründet wird die Senkung der Prognose mit der stark gesunkenen Teuerung auf Stufe der Produzenten- und Importpreise. Die jüngste Aufwertung des Schweizer Franken gegenüber dem Euro und dem US-Dollar dürfte diese Entwicklung über die vergangenen Wochen weiter verstärkt haben. Ausserdem hätten die Grossverteiler in Aussicht gestellt, dass der Preisanstieg im Detailhandel in den Sommermonaten beendet sein dürfte, so die Studie.