Seit Dezember 2024 wurden 910'273 eigene Aktien zu einem Durchschnittspreis von 823,93 Franken je Aktie zurückgekauft.
Das Zielvolumen von 750 Millionen Franken wurde damit erreicht, wie der Swiss Life am Montag mitteilte.
(AWP)
Swiss Life hat das angekündigte Aktienrückkaufprogramm zur Kapitalherabsetzung abgeschlossen.
Seit Dezember 2024 wurden 910'273 eigene Aktien zu einem Durchschnittspreis von 823,93 Franken je Aktie zurückgekauft.
Das Zielvolumen von 750 Millionen Franken wurde damit erreicht, wie der Swiss Life am Montag mitteilte.
(AWP)
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