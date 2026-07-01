Die Telis Gruppe gehören laut der Mitteilung der Swiss Life vom Mittwoch rund 1800 zertifizierte Beraterinnen und Berater. Sie umfasst unter anderem die Telis Finanz, die Deutsche Maklerforum AG (DMF) sowie die DEMA Deutsche Versicherungsmakler AG. Die Marken und die Unabhängigkeit der Telis Group sollen erhalten bleiben.