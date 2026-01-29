Philomena Colatrella habe sich entschieden, per sofort zurückzutreten. Sie werde im Frühjahr 2026 ein neues Mandat in der Versicherungswirtschaft annehmen, heisst es in einer Mitteilung von Swiss Life. Colatrella gehörte dem Verwaltungsrat seit 2023 an.
Verwaltungsratspräsident Rolf Dörig bedankte sich laut Mitteilung herzlich für ihren Einsatz. Der Öffentlichkeit ist sie auch als langjährige Chefin der Versicherung CSS bekannt, wo sie von 2016 bis 2025 die operativen Geschäfte leitete.
Mitte Dezember hatte Swiss Life bereits den Abgang zweier langjähriger Verwaltungsratsmitglieder an der kommenden Generalversammlung am 7. Mai angekündigt. So stellen sich Henry Peter und Adrienne Corboud Fumagalli nicht zur Wiederwahl. Neu vorgeschlagen für das Gremium werden Luisa Delgado und Patrick Frost.
VRP Dörig wird sich, wie ebenfalls bereits bekannt, an der GV 2026 für eine letzte Amtszeit bis zur GV 2027 zur Wahl stellen. Danach wird er nach 25 Jahren bei Swiss Life - sieben Jahre als CEO und Delegierter des Verwaltungsrates und 18 Jahre als Verwaltungsratspräsident - zurücktreten.
(AWP)