Swiss Life sei gut in das Geschäftsjahr 2025 gestartet, wird Konzernchef Matthias Aellig in der Mitteilung zitiert. Es sei auch ein erfreulicher Start in die neue Strategieperiode. In dem vergangenen Herbst vorgestellten Unternehmensprogramm, zielt die Swiss Life bis 2027 unter anderem auf eine Eigenkapitalrendite in Höhe von 17 bis 19 Prozent ab.