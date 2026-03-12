Einige Anleger hatten auf eine grosszügigere Ausschüttung gehofft. Das sehen Händler als einen Grund für die klaren Verluste an der Börse. Zugleich seien die Titel trotz Abgaben in diesem Jahr nach wie vor hoch bewertet gewesen und so würden Gewinne ins Trockene gebracht, hiess es. Am frühen Nachmittag büsst die Aktie 3,3 Prozent auf 805,40 Franken ein.