Im «Swiss Life 2027»-Programm hat sich der Konzern die weitere Steigerung der Gewinnqualität und Gewinnwachstum auf die Fahne geschrieben. Bis 2027 will Swiss Life das Fee-Ergebnis auf über 1 Milliarde Franken ausweiten und die Eigenkapitalrendite in den Bereich von 17 bis 19 Prozent führen. Im Jahr 2025 hat eine Rendite von 17,2 Prozent resultiert.