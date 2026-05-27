Dem Überschussfonds seien insgesamt 702 Millionen Franken zugeführt worden, hiess es weiter. Das sei Grundlage für die Gesamtverzinsung der Guthaben. Dabei wurden die Altersguthaben in der Vollversicherung mit 2,65 Prozent verzinst. Das Betriebsergebnis im BVG-Geschäft der Swiss Life ging um gut 16 Prozent auf 88 Millionen Franken zurück.