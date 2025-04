Gemäss ZKB-Analyst Georg Marti seien Versicherungen in Aktienmarktrisiken nicht mehr so umfangreich exponiert wie damals in den Nullerjahren. Veränderte regulatorische Anforderungen hätten dazu geführt, dass die Aktienanlagen nicht mehr einen umfangreichen Anteil der Asset-Allokation ausmachten wie damals. «Anlagerisiken bestehen jedoch weiterhin», schreibt Marti auf Anfrage von cash.ch. Versicherungsgesellschaften seien umfangreich in Bonds investiert. Veränderungen bei den Bondanlagen seien für sie deshalb von Bedeutung, so Marti und erklärt weiter: «Steigende Credit-Spreads zeigen dabei ein erhöhtes Risiko an, was auch einen Einfluss auf die Kursentwicklung von Versicherungsaktien haben kann. Die Credit-Spreads sind über die letzten Jahre deutlich rückläufig gewesen, was sich vorteilhaft auf die Kursentwicklung von Versicherungsaktien auswirkte.»