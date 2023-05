Die Gebühreneinahmen stiegen im Startquartal um 2,8 Prozent auf 595 Millionen Franken, wie der Finanzkonzern am Donnerstag mitteilte. In lokalen Währungen gerechnet hätte das Plus gar 7 Prozent betragen, teilte Swiss Life am Donnerstag mit. Damit hat der Konzern etwas schlechter als von Analysten erwartet abgeschnitten.