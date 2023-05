Für die Versicherungsanalystin der britischen Barclays ist der Zwischenbericht sowohl von Licht als auch von Schatten geprägt: Licht in Form eines erfreulichen Prämienwachstums, Schatten aufgrund der verfehlten Erwartungen bei den Fee-Erträgen. Für letztere macht die Analystin nicht zuletzt das schwierigere Umfeld im europäischen Immobilienbereich verantwortlich. Sie hält vorerst aber an der "Overweight" lautenden Kaufempfehlung sowie am Kursziel von 625 Franken für die Aktie fest.