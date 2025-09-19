SMG stiess bei Schweizer und internationalen Anlegern auf Anklang. Das Angebot sei mehrfach überzeichnet gewesen. Im Rahmen des Börsengangs stehen bis zu 23 Prozent der Aktien von SMG zum Verkauf. Die Titel stammen vollständig aus dem Besitz der Altaktionäre, dem Verlagshaus Ringier, dem Versicherer Mobiliar und dem Finanzinvestor General Atlantic. Der Medienkonzern TX Group, der seit der Gründung der Gesellschaft im Jahr 2021 ebenfalls beteiligt ist, verkaufte keine Aktien.