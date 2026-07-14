Bundesamt für Gesundheit (BAG) ist «an einer zügigen Umsetzung» interessiert, wie es der NZZ mitteilte. Doch müssten die politischen Prozesse eingehalten werden. Das BAG beabsichtige, die Vernehmlassung für die entsprechende Verordnung im Dezember zu starten. Somit könne sie im dritten Quartal 2027 umgesetzt werden. Das für die Zollverhandlungen zuständige Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) erklärte der Zeitung, die Arbeiten an der Zulassung verliefen «plangemäss».