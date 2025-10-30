Bei der Swiss ist der Gewinn in den ersten neun Monaten in den Sinkflug übergegangen. Von Januar bis September fiel der Betriebsgewinn um 19 Prozent auf 411,2 (505,0) Millionen Franken, wie die Lufthansa-Tochter am Donnerstag bekannt gab.
(AWP)
