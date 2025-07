Personelle Wechsel

In der Leitung der SPA-Fonds kommt es ausserdem zu personellen Wechseln. So wurde im Rahmen der Anlegerversammlung Raiffeisen-Chefökonom Fredy Hasenmeile neu in den Stiftungsrat gewählt. Er tritt die Nachfolge von Martin Neff an, der nach zehn Jahren nicht zur Wiederwahl antrat.