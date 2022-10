Die Finanzierung ist laut Angaben vom Mittwoch gesichert, und die Ziele für 2022 werden bestätigt. Swiss Prime Site werde die für das Geschäftsjahr 2022 gesetzten Ziele erfüllen, schreibt der grösste börsenkotierte Schweizer Immobilienkonzern in einer Mitteilung anlässlich des Kapitalmarkttages am Mittwoch. Demnach wird eine Steigerung der Assets under Management auf über 20 Milliarden Franken, ein Leerstand von unter 4,4 Prozent, ein Wachstum der Funds from Operations (FFO I) von 5 Prozent und mehr sowie ein Verschuldungsgrad (Loan to Value) von unter 40 Prozent angestrebt.