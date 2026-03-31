Swiss Prime Site erhält ab dem 15. April mit Martina Moosmann eine neue Finanzchefin. Moosmann folgt auf Marcel Kucher, der zum 1. Januar 2026 zum CEO gewählt worden war und seither interimistisch weiterhin auch als Finanzchef tätig war.

Moosmann war zuletzt CFO von Swiss Re Asset Management, zuständig für finanzielle Steuerung eines globalen Anlageportfolios von über 100 Milliarden US-Dollar. Zuvor hatte sie bei Swiss Re leitende Funktionen in Unternehmensentwicklung sowie Kapital- und Liquiditätsmanagement.

(AWP)