Dies sei nach der Akquisition des ehemaligen Hauptsitzes des Warenprüfkonzerns SGS in Genf ein weiterer Schritt zur Realisierung der angekündigten Akquisitionspipeline, wird CEO René Zahnd in der Mitteilung zitiert. Im Rahmen dieser Akquisitionsstrategie will SPS bis Anfang/Mitte 2026 einen jährlichen Mietertrag von mehr als 17 Millionen erreichen. Nun habe SPS rund die Hälfte des angestrebten Mietertrags erreicht. «Bei weiteren Objekten sind wir in fortgeschrittenen Gesprächen», sagte Zahnd weiter.