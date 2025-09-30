Laut einer Mitteilung vom Dienstag ist die Zeichnungsfrist vom 27. Oktober bis 7. November 2025 vorgesehen, mit einer Liberierung am 14. November. Das Emissionsvolumen soll zwischen 40 und 60 Millionen Franken liegen. Die Kapitalerhöhung erfolgt unter Wahrung der Bezugsrechte bestehender Anleger, wobei bereits gemachte Teilnahmezusagen die Zuteilungschancen erhöhen würden.