Gut 270 Billionen Dollar seien nötig, um im Jahr 2050 bei null CO2-Emissionen zu landen, hieß es in einer am Mittwoch verfügbaren Studie des Konzerns aus Zürich. "Die Investitionen in die Dekarbonisierung sind zwischen 2016 und 2021 durchschnittlich um fünf Prozent pro Jahr gestiegen", erklärte Jerome Haegeli, Chefökonom von Swiss Re. "Wenn sie mit dem bisherigen Tempo weitersteigen, wird das Zieljahr 2050 für Netto-Null-Emissionen wohl um 20 Jahre verfehlt."