Der Zürcher Finanzkonzern hatte vorbörslich aus Anlass seines Investorentags ein klar angehobenes Gewinnziel für 2025 und höhere Spartenziele bekanntgegeben. Swiss Re notieren gegen 10:15 Uhr um 2,9 Prozent im Plus auf 131,45 Franken und nähern sich damit wieder ihrem vergangene Woche erreichten Mehrjahreshoch von 134,15 Franken an. Noch deutlicher legen an der deutschen Börse derweil die Aktien des Konkurrenten Munich Re zu (+4,6 Prozent), der für das kommende Jahr ebenfalls eine deutliche Gewinnsteigerung angekündigt hat. Der Schweizer Gesamtmarkt liegt derweil leicht im Minus (SMI -0,03 Prozent).