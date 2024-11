Hintergrund der Kursavance war eine milliardenschwere Erhöhung der Rückstellungen auf dem US-Haftplicht-Portfolio, was in Investorenkreisen überraschenderweise aber nicht mit Kursverlusten abgestraft wurde, sondern zu starken Kursgewinnen führte. Gemäss Analysten hat die Rückstellungs-Geschichte den Aktienkurs seit längerem gebremst, so dass der Schritt eher zur Beruhigung beigetragen habe als zu weiterer Verunsicherung.