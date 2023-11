Gleichzeitig will Swiss Re künftig auch stärker in der Lebens- und Krankenrückversicherung punkten. Die Chancen dazu stehen laut Spartenchef Paul Murray wegen der Alterung der Gesellschaft gut. Viele Menschen weltweit seien kaum oder gar nicht gegen Sterbe- oder Gesundheitsrisiken versichert, sagt er im Oktober im Gespräch mit AWP. L&H Re spielte im letzten Jahr 15 Milliarden US- Dollar an verdienten Nettoprämien und Honorareinnahmen ein. Das Volumen bei P&C Re war knapp anderthalbmal so gross.