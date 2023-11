Die Grossschäden infolge von Naturkatastrophen waren nicht einmal halb so hoch wie im Vorjahr: In den ersten neun Monaten musste die Swiss Re noch 1,1 Milliarden Dollar schultern, nachdem sie im Vorjahreszeitraum 2,5 Milliarden an Naturkatastrophenschäden bezahlt hatte. Davon entfielen 421 Millionen Dollar auf das dritte Quartal, hauptsächlich verursacht durch starke Unwetter in Europa, die verheerenden Waldbrände auf der Hawaii-Insel Maui und das Erdbeben in Marokko.