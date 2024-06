Leopoldo Camara übernimmt diese Aufgabe per 1. August 2024. Gleichzeitig wird Camara - vorbehältlich der behördlichen Bewilligungen - Länderchef in Deutschland, wie Swiss Re am Dienstag mitteilte. Zusätzlich zu seiner neuen Rolle wird er weiterhin als Head Globals für NCEE direkte Kundenverantwortung tragen. Er wird von München aus tätig sein.