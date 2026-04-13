Mit dem Schweizer Solvenztest wird die Kapitalisierung eines Versicherungsunternehmens beurteilt. Mindestens einmal jährlich müssen Versicherungsunternehmen den SST-Bericht einreichen, der dann geprüft wird. Gemäss Finma ist es ein «modernes prinzipien- und risikobasiertes Prüfinstrument, das auf einem Gesamtbilanzansatz beruht».