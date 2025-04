Demnach lag die sogenannte Quote zum Schweizer Solvenztest (SST-Quote) von Swiss Re per Anfang 2025 bei 257 Prozent nach 269 Prozent ein Jahr davor. Der Rückgang sei hauptsächlich auf einen einmaligen Effekt aus dem Übergang von EVM auf IFRS-Basis für den SST, einen ungünstigen versicherungstechnischen Beitrag vor allem aus der Lebens- und Krankenrückversicherung sowie auf Dividenden zurückzuführen, heisst es in einer Mitteilung vom Montag.