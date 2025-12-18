Der Rückversicherer müsse aus Kundensicht stets in der Lage sein, Schäden zuverlässig zahlen zu können, sagte Berger auf die Frage nach der Übererfüllung der Kapitalvorlagen. «Wir stellen uns natürlich immer wieder die Frage, ob wir mehr Kapital halten sollen, als unsere Bandbreite vorgibt.» Swiss Re hatte am Managementdialog vor knapp zwei Wochen jährliche Aktienrückkäufe angekündigt, 2026 startend mit einem Programm über 500 Millionen Dollar.