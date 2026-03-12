Verwaltungsratspräsident Jacques de Vaucleroy erhielt laut dem Geschäftsbericht für 2025 ein Salär von 3,4 Millionen Franken nach 3,3 Millionen im Jahr davor. Alle zwölf Mitglieder des Verwaltungsrates verdienten zusammen Vergütungen von insgesamt 8,6 Millionen Franken. Das lag leicht unter der von den Aktionären genehmigten Maximalsumme von 9,0 Millionen, wie es im Geschäftsbericht heisst.