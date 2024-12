Bis 2027 will Swiss Re 300 Millionen Dollar einsparen. Der Ausstieg aus der Digitalversicherungsplattform Iptiq und anderen Portfolios werde einen Drittel der Einsparungen ausmachen, sagte Berger und fügte an: «Darüber hinaus schauen wir uns auch andere Bereiche der Gruppe an, wie Finanzen und Datentechnologie.»