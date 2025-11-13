Wie präsentiert sich die Hurrikansaison?

Die offiziell von Anfang Juni bis Ende November verlaufende Hurrikansaison im Atlantik ist bis in den September günstig verlaufen. Die Investoren erwarten nun erste Aussagen von Swiss Re zu den Schäden des Hurrikans Melissa von Ende Oktober, der vor allem in Jamaika und Haiti massive Zerstörungen angerichtet und zahlreiche Todesopfer gefordert hatte. Schätzungen gehen allerdings von privat versicherten Schäden für die gesamte Versicherungsindustrie im einstelligen Milliardenbereich aus - wegen einer in den betroffenen Gebieten geringen Versicherungs-Durchdringung dürfte dies klar unter den gesamten wirtschaftlichen Schäden liegen.