In diesem Jahr hat Swiss Re kräftig an der Preisschraube gedreht, wie sich in dem am Donnerstag vorgelegten Bericht zum ersten Quartal zeigt. In der April-Runde zur Erneuerung auslaufender Verträge wurden die Preise um 19 Prozent angehoben. Bereits im Rahmen der umfangreichen Januar-Runde bewegte sich der Anstieg in dieser Grössenordnung.