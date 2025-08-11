Neben den Lebensverlängerungsmedikamenten wurde der Guide auch um einen verbesserten Rechner für chronische Nierenerkrankungen und Prostatakrebsrisiken sowie um erweiterte Tools zur medizinischen Risikobewertung erweitert. Nach eigenen Angaben wird der Life Guide von über 800 Versicherungsgesellschaften in mehr als 100 Ländern genutzt. Diese führen jährlich rund 23 Millionen Risikoprüfungsanfragen damit durch.