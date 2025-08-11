Da die Langzeitwirkungen noch ungewiss sind, hat Swiss Re nun Leitlinien für Underwriter eingeführt, mit denen sie Langlebigkeitsmedikamente beurteilen sollen, die Anzeichen für den Einsatz der Medikamente aufwiesen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Die Anpassung ist Teil der Aktualisierung des Swiss Re Life Guide vom August 2025.
Neben den Lebensverlängerungsmedikamenten wurde der Guide auch um einen verbesserten Rechner für chronische Nierenerkrankungen und Prostatakrebsrisiken sowie um erweiterte Tools zur medizinischen Risikobewertung erweitert. Nach eigenen Angaben wird der Life Guide von über 800 Versicherungsgesellschaften in mehr als 100 Ländern genutzt. Diese führen jährlich rund 23 Millionen Risikoprüfungsanfragen damit durch.
(AWP)