Schäden aus Naturkatastrophen haben die Bilanzen von Sachversicherern und von Rückversicherern in den vergangenen Jahren immer stärker in Mitleidenschaft gezogen. Grossereignisse wie das verheerende Erdbeben in der Türkei und in Syrien oder auch «kleinere» und immer häufiger auftretende Unwetter mit Hagel, Starkregen oder Waldbrände verursachten hohe Kosten.