Profitieren konnte die Sparte auch von positiven Währungseffekten und höheren Beiträgen aus dem Langlebigkeitsgeschäft. Der Rückversicherer hatte im vergangenen Jahr das Portfolio der Sparte bereinigt und war dabei aus diversen Geschäften etwa in Australien, Israel und Südkorea ausgestiegen. Für das Gesamtjahr strebt die Sparte L&H Re weiter einen Gewinn von 1,7 Milliarden an nach 1,3 Milliarden im Jahr davor.