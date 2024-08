Swiss Re aus Zürich, weltweit die Nummer zwei unter den Rückversicherern, konnte bei der Neuverhandlung der Verträge im Kerngeschäft Schaden- und Unfallrückversicherung im Juli die Preise im Schnitt um acht Prozent erhöhen. Seit Jahresanfang beträgt das Plus neun Prozent. Erstversicherer und Makler sind auch wegen der immer verheerenderen Naturkatastrophen seit einigen Jahren bereit, höhere Preise zu akzeptieren, um einen Teil ihres Risikos abzutreten. Doch zuletzt gab es Anzeichen, dass die Preissteigerungen in der Rückversicherung ein Ende finden könnten. So zeichnete Branchenprimus Münchener Rück bei den Vertragserneuerungen im Juli weniger Geschäft und die Preise stiegen im Schnitt nur noch um 0,6 Prozent.