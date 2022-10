Dem BPPDAN gehören den Angaben zufolge mehr als 70 Rückversicherer und Versicherer an. Das Center stelle Daten zur Verfügung, die eine faire und nachhaltige Preisgestaltung in der Sachversicherung ermöglichen sollen. Die Partnerschaft mit Swiss Re umfasst laut Mitteilung die Entwicklung eines Markt-Dashboards für BPPDAN, das Einblicke in Prämien und Schäden auf Markt- und Unternehmensebene biete.