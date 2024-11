Der Schweizer Rückversicherungskonzern Swiss Re hat signalisiert, dass sich die kürzlich gesenkte Gewinnerwartung nicht auf die Ausschüttung auswirkten sollte. «Die Verringerung des Nettogewinns für das Gesamtjahr von mehr als 3,6 Milliarden Dollar auf mehr als drei Milliarden dürfte die Entscheidung des Verwaltungsrats über die Höhe der Dividende nicht wesentlich beeinflussen», sagte Finanzchef John Dacey am Donnerstag in einer Telefonkonferenz zu den Neunmonatszahlen. Ziel sei es, die Mittel so einzusetzen, dass die Dividende zumindest stabil gehalten oder sogar erhöht werden könne. «Wir haben die Dividende im letzten Jahr erhöht, und ich denke, dass die Leute vernünftigerweise erwarten können, dass wir uns weiterhin auf ein Dividendenwachstum konzentrieren werden.»