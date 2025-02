Stark steigende Kurse

An der Börse hat die Swiss-Re-Aktie zu Beginn des Jahres 2025 den davor guten Lauf fortgesetzt und bislang um mehr als 5 Prozent zugelegt. Damit kommen die Kurssteigerungen der vergangenen zwölf Monate auf knapp 35 Prozent. Im Vergleich notiert der SMI in der gleichen Zeitperiode um gut 14 Prozent im Plus.