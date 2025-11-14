Der Rückversicherer Swiss Re gibt sein Gewinnziel für die Lebens- und Krankenversicherungssparte in diesem Jahr auf. Angesichts des in dem Geschäft in den ersten neun Monaten erzielten Gewinns von 1,1 Milliarden Dollar rechnet das Schweizer Unternehmen nicht mehr damit, die Vorgabe von etwa 1,6 Milliarden Dollar 2025 zu erreichen, wie der Konzern aus Zürich am Freitag mitteilte. Die Anleger nahmen daraufhin Abstand, die Aktie fällt am Freitag um 4 Prozent auf 147,40 Franken.